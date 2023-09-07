Стали известны последствия ночной атаки в Одесской области, есть пострадавшие

Детали

Отмечается, что ночью в течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.

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«Вследствие сегодняшнего налета «шахедов» в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание», — написал Кипер.

Известно, что пострадал один гражданский человек. Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги.

Председатель ОГА пожелал ему скорейшего выздоровления.

На месте продолжается ликвидация последствий. Работают все соответствующие службы.

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