Джонсон про війська РФ біля України: найближчі дні будуть найнебезпечнішими

Цитата

"Чесно кажучи, я не думаю, що рішення (про можливе вторгнення Росії в Україну – ред.) вже ухвалено. Але це не означає, що дуже скоро не може статися щось справді абсолютно катастрофічне. Я боюся, що наша розвідка залишається похмурою. Ми фіксуємо зосередження величезної кількості тактичних батальйонних груп на кордонах України. Я б сказав, що це, мабуть, найнебезпечніший момент протягом наступних кількох днів у найбільшій безпековій кризі, з якою Європа стикалася за останні десятиліття", — сказав британський прем'єр.

Деталі

Водночас він висловив думку про те, що правильне поєднання санкцій і військової рішучості, а також дипломатія, допоможуть розв'язати кризу.

Він зазначив, що країни Заходу залишаються єдиними у цьому питанні.

"Чим жорсткіші ці санкції, чим вони автоматичніші, тим більше у нас шансів запобігти тому, що я вважаю ірраціональною реакцією", — додав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, яка відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і на письмові відповіді, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох основних вимог, зокрема нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.