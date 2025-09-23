$41.250.00
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45 • 15822 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 24034 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 28968 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 42225 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 55891 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 53283 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27925 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 50214 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25022 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на Київщині

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, де директор будівельної компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених благодійною організацією на будівництво модульних будинків для мешканців Київщини. З 10 запланованих будинків збудовано лише три, хоча підприємець звітував про повне виконання робіт.

Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на Київщині

Правоохоронці Подільського управління поліції Києва спільно з СБУ викрили схему розкрадання коштів. За умовами договору компанія мала збудувати 10 модульних будинків для мешканців Київщини, які втратили житло, на що благодійна організація виділила понад 10,4 млн грн. Однак підприємець збудував лише три, звітувавши при цьому про повне виконання робіт, інформує УНН з посиланням на Головне управління національної поліції у місті Києві.

Деталі

Зазначається, що згідно договору, за декілька місяців фірма мала побудувати 10 модульних будинків для мешканців Київщини, які втратили житло під час наступу росіян у 2022 році. 

На виконання цих робіт однією з благодійних організацій було виділено понад 10,4 млн гривень. Втім, коли настав час здавати акт виконаних робіт, підприємець зазначив, що збудовано усі об’єкти, хоча, фактично, було побудовано лише три 

- йдеться у дописі.

Схему з привласнення благодійних коштів викрили слідчі Подільського управління поліції Києва спільно із працівниками СБУ.

За даними слідства, директор будівельної компанії уклав договір підряду з благодійною організацією на виготовлення та встановлення десяти модульних будинків у селі Мощун, Київської області.

Ще до початку робіт благодійна організація перерахувала підряднику за роботи понад 10,4 мільйона гривень, очікуючи завершення будівництва до кінця 2022 року.

Втім, фігурант виконав роботи лише частково - із десяти запланованих будинків станом на 2025 рік підприємець повністю збудував та ввів в експлуатацію лише три.

"Втім, це не завадило підприємцю підписати акти виконаних робіт із недостовірними даними щодо обсягів і вартості. У результаті благодійному фонду завдано збитків на майже 4 мільйона гривень", - повідомили правоохоронці.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему на півдні та сході України, де ділки під виглядом допомоги ЗСУ розкрадали благодійні внески. За одним епізодом задокументовано розкрадання 556 тисяч гривень, а організатору та п'ятьом спільникам загрожує до 7 років ув'язнення.

