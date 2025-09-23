Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на Київщині

Правоохоронці Подільського управління поліції Києва спільно з СБУ викрили схему розкрадання коштів. За умовами договору компанія мала збудувати 10 модульних будинків для мешканців Київщини, які втратили житло, на що благодійна організація виділила понад 10,4 млн грн. Однак підприємець збудував лише три, звітувавши при цьому про повне виконання робіт, інформує УНН з посиланням на Головне управління національної поліції у місті Києві.

Зазначається, що згідно договору, за декілька місяців фірма мала побудувати 10 модульних будинків для мешканців Київщини, які втратили житло під час наступу росіян у 2022 році.

На виконання цих робіт однією з благодійних організацій було виділено понад 10,4 млн гривень. Втім, коли настав час здавати акт виконаних робіт, підприємець зазначив, що збудовано усі об’єкти, хоча, фактично, було побудовано лише три