Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской области

Правоохранители Подольского управления полиции Киева совместно с СБУ разоблачили схему хищения средств. По условиям договора компания должна была построить 10 модульных домов для жителей Киевщины, потерявших жилье, на что благотворительная организация выделила более 10,4 млн грн. Однако предприниматель построил только три, отчитавшись при этом о полном выполнении работ, информирует УНН со ссылкой на Главное управление национальной полиции в городе Киеве.

Детали

Отмечается, что согласно договору, за несколько месяцев фирма должна была построить 10 модульных домов для жителей Киевщины, потерявших жилье во время наступления россиян в 2022 году.

На выполнение этих работ одной из благотворительных организаций было выделено более 10,4 млн гривен. Однако, когда пришло время сдавать акт выполненных работ, предприниматель отметил, что построены все объекты, хотя фактически было построено только три - говорится в сообщении.

Схему по присвоению благотворительных средств разоблачили следователи Подольского управления полиции Киева совместно с сотрудниками СБУ.

По данным следствия, директор строительной компании заключил договор подряда с благотворительной организацией на изготовление и установку десяти модульных домов в селе Мощун, Киевской области.

Еще до начала работ благотворительная организация перечислила подрядчику за работы более 10,4 миллиона гривен, ожидая завершения строительства до конца 2022 года.

Однако фигурант выполнил работы лишь частично - из десяти запланированных домов по состоянию на 2025 год предприниматель полностью построил и ввел в эксплуатацию только три.

"Однако это не помешало предпринимателю подписать акты выполненных работ с недостоверными данными относительно объемов и стоимости. В результате благотворительному фонду нанесен ущерб на почти 4 миллиона гривен", - сообщили правоохранители.

Следователи, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему на юге и востоке Украины, где дельцы под видом помощи ВСУ расхищали благотворительные взносы. По одному эпизоду задокументировано хищение 556 тысяч гривен, а организатору и пятерым сообщникам грозит до 7 лет тюрьмы.

