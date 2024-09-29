«Динамо» обіграло «Лівий берег» і лишається лідером в УПЛ
Київ • УНН
"Динамо" обіграло "Лівий берег" з рахунком 3:0 у матчі чемпіонату України.
"Динамо" з рахунком 3:0 обіграв столичний "Лівий берег" та зберіг лідерство у чемпіонаті України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, пише УНН.
Авторами голів стали Тарас Михавко, Володимир Бражко та Валентин Рубчинський – він забив у ворота суперників двічі.
Наразі "Динамо" очолює турнірну таблицю з 19 очками після 17 ігор.
Наступний матч 8 туру УПЛ відбудеться 30 вересня, в ньому зустрінуться луганська "Зоря" та полтавська "Ворскла".
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