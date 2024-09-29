"Динамо" обыграло "Левый берег" и остается лидером в УПЛ

"Динамо" со счетом 3:0 обыграло столичный "Левый берег" и сохранило лидерство в чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, пишет УНН.

Авторами голов стали Тарас Михавко, Владимир Бражко и Валентин Рубчинский - он забил в ворота соперников дважды.

Сейчас "Динамо" возглавляет турнирную таблицу с 19 очками после 17 игр.

Следующий матч 8 тура УПЛ состоится 30 сентября, в нем встретятся луганская "Заря" и полтавская "Ворскла".

Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал Чемпионата мира