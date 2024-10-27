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Двоє загиблих та 13 поранених - наслідки обстрілів рф Донеччини

Київ • УНН

 • 20832 перегляди

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло 2 людини, поранено 13 осіб. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів у 8 населених пунктах, включаючи 22 житлових будинки.

Двоє загиблих та 13 поранених - наслідки обстрілів рф Донеччини

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів минулої доби, 26 жовтня, загинуло двоє людей. Також поранення зазнали 9 цивільних і 4 поліцейських. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Під вогнем перебували 8 населених пунктів області: міста Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Торецьк, села Костянтинопіль, Маркове, Роздольне, Сонцівка.

Внаслідок атак рф пошкоджено 70 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

На Костянтинівку війська рф скинули дві бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – загинула людина, ще троє мирних мешканців дістали травми. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 10 приватних будинків, адмінбудівлі, 26 цивільних авто, газопроводи, електромережі.

Ударом по Миколаївці окупанти вбили цивільну особу, пошкодили цивільні автомобіль і мотоцикл, лінію електропередач.

Костянтинопіль росія накрила з РСЗВ "Торнадо-С" - двоє жителів травмовані, руйнувань зазнали три приватних будинки і автомобіль.

У Кураховому внаслідок атаки ворожого дрону поранення отримали чоловік і літня жінка.

Один поранений - у Торецьку та один – у Сонцівці.

У Марковому пошкоджено 4 приватних будинки, в Роздольному  - три.

Крім цивільних громадян, через російські обстріли поранень зазнали четверо поліцейських, один перебуває у важкому стані.

Запорізька область під ударом: ворог здійснив 355 атак за добу по 10 населених пунктах27.10.24, 07:18 • 32421 перегляд

Тетяна Краєвська

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