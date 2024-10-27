Двое погибших и 13 раненых - последствия обстрелов рф Донетчины
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека, ранены 13 человек. Повреждены 70 гражданских объектов в 8 населенных пунктах, включая 22 жилых дома.
В Донецкой области в результате российских обстрелов за прошедшие сутки, 26 октября, погибли два человека. Также ранения получили 9 гражданских и 4 полицейских. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Под огнем находились 8 населенных пунктов области: города Константиновка, Курахово, Николаевка, Торецк, села Константинополь, Марково, Раздольное, Сонцовка.
Вследствие атак рф повреждено 70 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.
На Константиновку войска рф сбросили две бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - погиб человек, еще трое мирных жителей получили травмы. Повреждены 2 многоквартирных и 10 частных домов, админздания, 26 гражданских авто, газопроводы, электросети.
Ударом по Николаевке оккупанты убили гражданское лицо, повредили гражданские автомобиль и мотоцикл, линию электропередач.
Константинополь россия накрыла из РСЗО "Торнадо-С" - двое жителей травмированы, разрушениям подверглись три частных дома и автомобиль.
В Курахово в результате атаки вражеского дрона ранения получили мужчина и пожилая женщина.
Один раненый - в Торецке и один - в Солнцево.
В Марковом повреждены 4 частных дома, в Раздольном - три.
Кроме гражданских лиц, из-за российских обстрелов ранения получили четверо полицейских, один находится в тяжелом состоянии.
Запорожская область под ударом: враг совершил 355 атак за сутки по 10 населенным пунктам27 октября 2024, 05:18 • 15127 просмотров