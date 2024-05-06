Двоє студенток з Нового Орлеана розв'язали 2000-річну математична головоломку та працюють над новими доказами

Двоє студенток Академії Святої Марії в Новому Орлеані, США, під час змагання з математики довели теорему Піфагора за допомогою тригонометрії. Вчителі не очікували, що хтось розв'яже це бонусне завдання, оскільки доведення теореми Піфагора за допомогою тригонометрії вважалося неможливим протягом майже 2 000 років. Представивши інноваційні докази студенти не зупинилися на досягнутому, - зараз вони працюють над подальшими доказами теореми Піфагора, передає УНН із посиланням на CBS News.

Деталі

Викладач математики середньої школи Академії Святої Марії в Новому Орлеані Мішель Блуін Вільямс очікувала на винахідливість, коли вона та її колеги влаштували математичний конкурс із складним бонусним запитанням. Це бонусне запитання пропонувало студентам створити нове доведення теореми Піфагора, фундаментального принципу геометрії, використовуючи тригонометрію. Викладачі не обов’язково очікували, що хтось її розв’яже, оскільки доведення теореми Піфагора за допомогою тригонометрії вважалося неможливим протягом майже 2000 років.

Але у грудні 2022 року, Калсеа Джонсон і Не'Кія Джексон, старші студенти Академії Святої Марії, взялися за виклик. Призовий фонд у 500 доларів був мотивуючим фактором.

Після місяців роботи вони представили свої інноваційні докази своїм викладачам. Після завершення конкурсу їхні викладачі заохочували студентів виступити на математичній конференції, щоб потім опублікувати свою роботу.

За даними CBS News, студенти працюють над подальшими доказами теореми Піфагора. Вони вважають, що знайшли ще п’ять доказів.

При цьому, незважаючи на свої вражаючі досягнення, Калсеа Джонсон і Не'Кія Джексон наполягають, що вони не генії математики.

Чому робота Кальчеа і Некії виявилася неймовірно вражаючою

Реакція була божевільною і несподіваною, каже Кальчеа. Новина про їхнє досягнення облетіла весь світ. Колишня перша леді Мішель Обама вітала їх. Вони отримали подяку від губернатора і ключі від міста Новий Орлеан.

Є кілька причин, чому їхні роботи так вразили людей, кажуть студентки.

Можливо тому, що ми афроамериканці, по-перше. А ще ми жінки. Тож я думаю - о, і наш вік. Звичайно, наш вік, напевно, зіграв велику роль - сказала Не'Кія.

Нагадаємо

Дослідники з Університету Кіото та Столичного університету Осаки відкрили новий вид лілії під назвою Lilium pacificum – перший новий вид японської лілії, знайдений за останні 110 років, що росте в прибережних районах, які виходять до Тихого океану на острові Хонсю.

Студенти зможуть формувати власну освітню траєкторію, регулювати темп і тривалість навчання, а також змінювати профіль або спеціальність після року чи півтора навчання - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.