Двоє студенток з Нового Орлеана розв'язали 2000-річну математична головоломку та працюють над новими доказами

ukenru
10:47 • 32213 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 52257 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 51029 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64978 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 79215 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115338 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138377 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140204 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 248248 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171339 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.1 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 43360 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 27142 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 46384 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 34522 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 15459 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 248246 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366456 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 381140 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 296200 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368969 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 3984 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 4400 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62905 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79321 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90489 перегляди
Актуальне
Двоє студенток з Нового Орлеана розв'язали 2000-річну математична головоломку та працюють над новими доказами

Двоє студенток з Нового Орлеана розв'язали 2000-річну математична головоломку та працюють над новими доказами

Київ • УНН

 • 103149 перегляди

Двоє студенток з Нового Орлеана розв'язали 2000-річну математичну головоломку, довівши теорему Піфагора за допомогою тригонометрії, і тепер працюють над подальшими доказами.

Двоє студенток Академії Святої Марії в Новому Орлеані, США, під час змагання з математики довели теорему Піфагора за допомогою тригонометрії. Вчителі не очікували, що хтось розв'яже це бонусне завдання, оскільки доведення теореми Піфагора за допомогою тригонометрії вважалося неможливим протягом майже 2 000 років. Представивши інноваційні докази студенти не зупинилися на досягнутому, - зараз вони працюють над подальшими доказами теореми Піфагора, передає УНН із посиланням на CBS News.

Деталі

Викладач математики середньої школи Академії Святої Марії в Новому Орлеані Мішель Блуін Вільямс очікувала на винахідливість, коли вона та її колеги влаштували математичний конкурс із складним бонусним запитанням. Це бонусне запитання пропонувало студентам створити нове доведення теореми Піфагора, фундаментального принципу геометрії, використовуючи тригонометрію. Викладачі не обов’язково очікували, що хтось її розв’яже, оскільки доведення теореми Піфагора за допомогою тригонометрії вважалося неможливим протягом майже 2000 років.

Але у грудні 2022 року, Калсеа Джонсон і Не'Кія Джексон, старші студенти Академії Святої Марії, взялися за виклик. Призовий фонд у 500 доларів був мотивуючим фактором.

Після місяців роботи вони представили свої інноваційні докази своїм викладачам. Після завершення конкурсу їхні викладачі заохочували студентів виступити на математичній конференції, щоб потім опублікувати свою роботу.

Image

За даними CBS News, студенти працюють над подальшими доказами теореми Піфагора. Вони вважають, що знайшли ще п’ять доказів.

Image

При цьому, незважаючи на свої вражаючі досягнення, Калсеа Джонсон і Не'Кія Джексон наполягають, що вони не генії математики.

Чому робота Кальчеа і Некії виявилася неймовірно вражаючою

Реакція була божевільною і несподіваною, каже Кальчеа. Новина про їхнє досягнення облетіла весь світ. Колишня перша леді Мішель Обама вітала їх. Вони отримали подяку від губернатора і ключі від міста Новий Орлеан.

Є кілька причин, чому їхні роботи так вразили людей, кажуть студентки.

Можливо тому, що ми афроамериканці, по-перше. А ще ми жінки. Тож я думаю - о, і наш вік. Звичайно, наш вік, напевно, зіграв велику роль

- сказала Не'Кія.

Нагадаємо

Дослідники з Університету Кіото та Столичного університету Осаки відкрили новий вид лілії під назвою Lilium pacificum – перший новий вид японської лілії, знайдений за останні 110 років, що росте в прибережних районах, які виходять до Тихого океану на острові Хонсю.

Студенти зможуть формувати власну освітню траєкторію, регулювати темп і тривалість навчання, а також змінювати профіль або спеціальність після року чи півтора навчання - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуУНН Lite
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09