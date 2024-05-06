Двое студенток из Нового Орлеана решили 2,000-летнюю математическую головоломку, а сейчас работают над новыми доказательствами

Двое студенток Академии Святой Марии в Новом Орлеане, США, во время соревнования по математике доказали теорему Пифагора с помощью тригонометрии. Учителя не ожидали, что кто-то решит это бонусное задание, поскольку доказательство теоремы Пифагора с помощью тригонометрии считалось невозможным в течение почти 2 000 лет. Представив инновационные доказательства студенты не остановились на достигнутом, - сейчас они работают над дальнейшими доказательствами теоремы Пифагора, передает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Преподаватель математики средней школы Академии Святой Марии в Новом Орлеане Мишель Блуин Уильямс ожидала изобретательности, когда она и ее коллеги устроили математический конкурс со сложным бонусным вопросом. Этот бонусный вопрос предлагал студентам создать новое доказательство теоремы Пифагора, фундаментального принципа геометрии, используя тригонометрию. Преподаватели не обязательно ожидали, что кто-то ее решит, поскольку доказательство теоремы Пифагора с помощью тригонометрии считалось невозможным в течение почти 2000 лет.

Но в декабре 2022 года, Калсеа Джонсон и Не'Кия Джексон, старшие студенты Академии Святой Марии, взялись за вызов. Призовой фонд в 500 долларов был мотивирующим фактором.

После нескольких месяцев работы они представили свои инновационные доказательства своим преподавателям. После завершения конкурса их преподаватели поощряли студентов выступить на математической конференции, чтобы затем опубликовать свою работу.

По данным CBS News, студенты работают над дальнейшими доказательствами теоремы Пифагора. Они считают, что нашли еще пять доказательств.

При этом, несмотря на свои впечатляющие достижения, Калсеа Джонсон и Не'Кия Джексон настаивают, что они не гении математики.

Почему работа Кальчеа и Некии оказалась невероятно впечатляющей

Реакция была сумасшедшей и неожиданной, говорит Кальчеа. Новость об их достижении облетела весь мир. Бывшая первая леди Мишель Обама приветствовала их. Они получили благодарность от губернатора и ключи от города Новый Орлеан.

Есть несколько причин, почему их работы так поразили людей, говорят студентки.

Возможно потому, что мы афроамериканцы, во-первых. А еще мы женщины. Так что я думаю - о, и наш возраст. Конечно, наш возраст, наверное, сыграл большую роль - сказала Не'Кия.

Напомним,

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