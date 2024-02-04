Двоє пілотів загинули під час аварії гелікоптера в Туреччині
Київ • УНН
Два пілоти загинули, коли їхній гелікоптер, що належав Генеральному управлінню авіаційної безпеки Туреччини, розбився в місті Газіантеп, тоді як технік, що знаходився на борту, вижив, але отримав поранення.
У турецькому місті Газіантеп розбився гелікоптер, який належить головному управлінню авіаційної безпеки. Внаслідок інциденту два пілоти загинули. Про це інформує турецька агенція IHA з посиланням на міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, передає УНН.
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За його словами, на борту також знаходився технік, який залишився живим, проте отримав поранення.
Гелікоптер, що належить головному управлінню авіаційної безпеки, розбився в селі Картал Нурдазького району Газіантепа, два пілоти загинули, а технік отримав поранення
Голова МВС Туреччини висловив співчуття сім'ям загиблих пілотів, а також побажав якнайшвидшого одужання потерпілому.
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