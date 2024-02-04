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Двоє пілотів загинули під час аварії гелікоптера в Туреччині

Двоє пілотів загинули під час аварії гелікоптера в Туреччині

Київ • УНН

 • 33262 перегляди

Два пілоти загинули, коли їхній гелікоптер, що належав Генеральному управлінню авіаційної безпеки Туреччини, розбився в місті Газіантеп, тоді як технік, що знаходився на борту, вижив, але отримав поранення.

У турецькому місті Газіантеп розбився гелікоптер, який належить головному управлінню авіаційної безпеки. Внаслідок інциденту два пілоти загинули. Про це інформує турецька агенція IHA з посиланням на міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, передає УНН.

Деталі

За його словами, на борту також знаходився технік, який залишився живим, проте отримав поранення.

Гелікоптер, що належить головному управлінню авіаційної безпеки, розбився в селі Картал Нурдазького району Газіантепа, два пілоти загинули, а технік отримав поранення

йдеться в публікації.

Голова МВС Туреччини висловив співчуття сім'ям загиблих пілотів, а також побажав якнайшвидшого одужання потерпілому.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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