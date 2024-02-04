Двое пилотов погибли при крушении вертолета в Турции
Киев • УНН
Два пилота погибли, когда их вертолет, принадлежавший Генеральному управлению авиационной безопасности Турции, разбился в городе Газиантеп, тогда как находившийся на борту техник выжил, но получил ранения.
В турецком городе Газиантеп разбился вертолет, который принадлежит главному управлению авиационной безопасности. В результате инцидента два пилота погибли. Об этом информирует турецкое агентство IHA со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая, передает УНН.
Детали
По его словам, на борту также находился техник, который остался жив, однако получил ранения.
Вертолет, принадлежащий главному управлению авиационной безопасности, разбился в селе Картал Нурдазского района Газиантепа, два пилота погибли, а техник получил ранения
Глава МВД Турции выразил соболезнования семьям погибших пилотов, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.
Авиакатастрофа в Токио: власти Японии начали расследование причин столкновения самолетов в аэропорту Ханэда03 январь 2024, 11:38 • 25081 просмотр
Двое пилотов погибли при крушении вертолета в Турции
Два пилота погибли, когда их вертолет, принадлежавший Генеральному управлению авиационной безопасности Турции, разбился в городе Газиантеп, тогда как находившийся на борту техник выжил, но получил ранения.
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