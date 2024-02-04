Двое пилотов погибли при крушении вертолета в Турции

В турецком городе Газиантеп разбился вертолет, который принадлежит главному управлению авиационной безопасности. В результате инцидента два пилота погибли. Об этом информирует турецкое агентство IHA со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая, передает УНН.

Детали

По его словам, на борту также находился техник, который остался жив, однако получил ранения.

Вертолет, принадлежащий главному управлению авиационной безопасности, разбился в селе Картал Нурдазского района Газиантепа, два пилота погибли, а техник получил ранения говорится в публикации.

Глава МВД Турции выразил соболезнования семьям погибших пилотов, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

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