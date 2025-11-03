Двоє підлітків у Харкові забили чоловіка до смерті: справу передали до суду

$42.080.01
48.980.00
ukenru
15:27 • 1842 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 5654 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 9712 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 15986 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 12888 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 13495 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 27544 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 32694 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29531 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 25203 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 42964 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго3 листопада, 08:31 • 32866 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 37941 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 17767 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 27984 перегляди
Публікації
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 16001 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 15648 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 28157 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 38107 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 43141 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Блогери
Дональд Трамп
Музикант
Хакан Фідан
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 614 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto10:50 • 11953 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 17890 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 27534 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 48715 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Ракетна система С-400
Золото
Економіст (журнал)

Двоє підлітків у Харкові забили чоловіка до смерті: справу передали до суду

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Двоє 16-річних підлітків побили 22-річного чоловіка в Харкові, що призвело до його смерті. Обвинувальний акт направлено до суду, підлітки перебувають під вартою.

Двоє підлітків у Харкові забили чоловіка до смерті: справу передали до суду

Справу двох підлітків, які до смерті у Харкові побили чоловіка, передано до суду, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

За даними слідства, у вересні 2025 року в Індустріальному районі міста Харкова сталася трагедія. Між двома неповнолітніми, яким було по 16 років, та 22-річним чоловіком раптово виникла сварка, що швидко переросла у бійку 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили у прокуратурі, під час сутички один із підлітків ударив потерпілого в обличчя, від чого той упав на землю. Не зупиняючись, нападник, продовжив побиття. Юнаки завдали чоловіку не менше шести ударів руками та ногами по тулубу і чотири – по обличчю.

Незважаючи на отримані ушкодження, потерпілий зміг самотужки підвестися, але втратив свідомість після чергового удару.

Внаслідок отриманих травм він помер.

Троє підлітків до смерті побили чоловіка у парку на Харківщині, знімаючи відео - поліція28.02.24, 18:03 • 25081 перегляд

Додамо

Керівник Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова затвердив та направив до суду обвинувальний акт стосовно двох неповнолітніх за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Обвинуваченим було обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Їх судитимуть в Індустріальному районному суді м. Харкова.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Сутички
Харків