Двоє підлітків у Харкові забили чоловіка до смерті: справу передали до суду

Справу двох підлітків, які до смерті у Харкові побили чоловіка, передано до суду, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

За даними слідства, у вересні 2025 року в Індустріальному районі міста Харкова сталася трагедія. Між двома неповнолітніми, яким було по 16 років, та 22-річним чоловіком раптово виникла сварка, що швидко переросла у бійку - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили у прокуратурі, під час сутички один із підлітків ударив потерпілого в обличчя, від чого той упав на землю. Не зупиняючись, нападник, продовжив побиття. Юнаки завдали чоловіку не менше шести ударів руками та ногами по тулубу і чотири – по обличчю.

Незважаючи на отримані ушкодження, потерпілий зміг самотужки підвестися, але втратив свідомість після чергового удару.

Внаслідок отриманих травм він помер.

Додамо

Керівник Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова затвердив та направив до суду обвинувальний акт стосовно двох неповнолітніх за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Обвинуваченим було обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Їх судитимуть в Індустріальному районному суді м. Харкова.