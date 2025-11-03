$42.080.01
Эксклюзив
14:53 • 1392 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 4166 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 11843 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 10758 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 12243 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 26961 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 32368 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29448 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
3 ноября, 08:09 • 25132 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26830 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
Двое подростков в Харькове забили мужчину до смерти: дело передано в суд

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Двое 16-летних подростков избили 22-летнего мужчину в Харькове, что привело к его смерти. Обвинительный акт направлен в суд, подростки находятся под стражей.

Двое подростков в Харькове забили мужчину до смерти: дело передано в суд

Дело двух подростков, которые до смерти избили мужчину в Харькове, передано в суд, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

По данным следствия, в сентябре 2025 года в Индустриальном районе города Харькова произошла трагедия. Между двумя несовершеннолетними, которым было по 16 лет, и 22-летним мужчиной внезапно возникла ссора, быстро переросшая в драку 

- говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, во время стычки один из подростков ударил потерпевшего в лицо, от чего тот упал на землю. Не останавливаясь, нападавший продолжил избиение. Юноши нанесли мужчине не менее шести ударов руками и ногами по туловищу и четыре – по лицу.

Несмотря на полученные повреждения, потерпевший смог самостоятельно подняться, но потерял сознание после очередного удара.

В результате полученных травм он скончался.

Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция28.02.24, 18:03 • 25068 просмотров

Добавим

Руководитель Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Их будут судить в Индустриальном районном суде г. Харькова.

Антонина Туманова

