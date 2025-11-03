Двое подростков в Харькове забили мужчину до смерти: дело передано в суд
Киев • УНН
Двое 16-летних подростков избили 22-летнего мужчину в Харькове, что привело к его смерти. Обвинительный акт направлен в суд, подростки находятся под стражей.
Дело двух подростков, которые до смерти избили мужчину в Харькове, передано в суд, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
По данным следствия, в сентябре 2025 года в Индустриальном районе города Харькова произошла трагедия. Между двумя несовершеннолетними, которым было по 16 лет, и 22-летним мужчиной внезапно возникла ссора, быстро переросшая в драку
Детали
Как сообщили в прокуратуре, во время стычки один из подростков ударил потерпевшего в лицо, от чего тот упал на землю. Не останавливаясь, нападавший продолжил избиение. Юноши нанесли мужчине не менее шести ударов руками и ногами по туловищу и четыре – по лицу.
Несмотря на полученные повреждения, потерпевший смог самостоятельно подняться, но потерял сознание после очередного удара.
В результате полученных травм он скончался.
Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция28.02.24, 18:03 • 25068 просмотров
Добавим
Руководитель Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).
Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
Их будут судить в Индустриальном районном суде г. Харькова.