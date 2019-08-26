ДТП із пожежею у Києві: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У результаті ДТП на проспекті Перемоги у Києві загинула людина, ще двоє осіб були доставлені до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції столиці.
"За попередньою інформацією, автомобіль BMW рухався по проїжджій частині проспекту Перемоги, де зіткнувся з автомобілем Chevrolet, який повертав на вулицю Гарматну. Після зіткнення BMW виїхав за межі проїжджої частини, врізався в огорожу підземного переходу та загорівся", - повідомили в поліції.
У результаті ДТП, як інформується, 28-річна водійка BMW від отриманих травм загинула на місці, а двох пасажирів, 1989 та 1996 років народження, доставили в лікарню.
Зараз правоохоронці опитують свідків та очевидців події, встановлюють механізм і причини аварії.
Також розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років або без такого.
Нагадаємо, на проспекті Перемоги у Києві сьогодні вночі внаслідок ДТП загорілася автівка BMW.