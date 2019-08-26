ДТП с пожаром в Киеве: стали известны подробности

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42064 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118924 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129616 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120800 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125129 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128082 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152833 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В результате ДТП на проспекте Победы в Киеве погиб человек, еще двое были доставлены в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции столицы.

"По предварительной информации, автомобиль BMW двигался по проезжей части проспекта Победы, где столкнулся с автомобилем Chevrolet, который поворачивал на улицу Гарматную. После столкновения BMW выехал за пределы проезжей части, врезался в ограждение подземного перехода и загорелся", - сообщили в полиции.

В результате ДТП, как информируется, 28-летняя водитель BMW от полученных травм погибла на месте, а двоих пассажиров, 1989 и 1996 рождения, доставили в больницу.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, устанавливают механизм и причины аварии.

Также начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, на проспекте Победы в Киеве сегодня ночью в результате ДТП загорелась машина BMW.

Украинские Национальные Новости

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