ДТП с пожаром в Киеве: стали известны подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В результате ДТП на проспекте Победы в Киеве погиб человек, еще двое были доставлены в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции столицы.
"По предварительной информации, автомобиль BMW двигался по проезжей части проспекта Победы, где столкнулся с автомобилем Chevrolet, который поворачивал на улицу Гарматную. После столкновения BMW выехал за пределы проезжей части, врезался в ограждение подземного перехода и загорелся", - сообщили в полиции.
В результате ДТП, как информируется, 28-летняя водитель BMW от полученных травм погибла на месте, а двоих пассажиров, 1989 и 1996 рождения, доставили в больницу.
Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, устанавливают механизм и причины аварии.
Также начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Напомним, на проспекте Победы в Киеве сегодня ночью в результате ДТП загорелась машина BMW.