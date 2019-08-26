У Києві через ДТП вщент згорів автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На проспекті Перемоги у Києві сьогодні вночі внаслідок ДТП загорілася автівка BMW. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, вночі 26 серпня, о 04:42, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на проспекті Перемоги, 51/2, в Солом'янському районі столиці.
"По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що внаслідок ДТП в автомобілі марки BMW сталася пожежа. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 04:57 пожежа була локалізована, а о 05:06 ліквідована", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.
Нагадаємо, на трасі "Київ - Чоп" зіткнулися чотири автомобілі, внаслідок чого двоє людей загинули, ще шестеро – травмовані.