В Киеве из-за ДТП полностью сгорел автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. На проспекте Победы в Киеве сегодня ночью в результате ДТП загорелась машина BMW. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службУ ГСЧС.
Так, ночью 26 августа, в 04:42, к спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле на проспекте Победы, 51/2, в Соломенском районе столицы.
"По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в результате ДТП в автомобиле марки BMW произошел пожар. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 04:57 пожар был локализован, а в 05:06 ликвидирован", - говорится в сообщении.
В результате пожара автомобиль сгорел полностью.
Напомним, на трассе "Киев - Чоп" столкнулись четыре автомобиля, в результате чего два человека погибли, еще шестеро - травмированы.