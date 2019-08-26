На трасі "Київ - Чоп" зіткнулися чотири автомобілі, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На трасі Киї-Чоп, у межах Львівщини, внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів двоє людей загинули, ще шестеро травмовані. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
Так, 25 серпня близько 23:05 на автодорозі "Київ - Чоп", поблизу смт Верхнє Синьовидне, водій 1978 року народження, керуючи автомобілем Volkswagen Polo, рухаючись у напрямку Києва, зупинився, пропускаючи попереду транспортний засіб, що здійснював поворот ліворуч на АЗС. Позаду нього зупинився мешканець Мукачевого 1998 року народження на автомобілі Skoda Super b. Позаду цих автомобілів мешканець смт Верхнє Синьовидне 1979 року народження, керуючи автомобілем Audi Q7, зіткнувся з автомобілем Skoda Super b, який інерційним рухом зіткнувся з автомобілем Volkswagen Polo.
Після удару автомобіль Audi Q7 розвернуло на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням жителя Києва 1969 року народження.
"Внаслідок ДТП 2 пасажири автомобіля Daewoo Lanos загинули на місці події, 6 осіб, у тому числі 2 дітей (2007 та 2016 року народження) з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані у Сколівську ЦРЛ. Обставини події встановлюються", - повідомили у департаменті.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Львівщині постраждала 66-річна жінка-пішохід.