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На трассе "Киев - Чоп" столкнулись четыре автомобиля, есть погибшие

На трассе "Киев - Чоп" столкнулись четыре автомобиля, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 13900 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. На трассе Кии-Чоп, в пределах Львовской области, в результате столкновения четырех автомобилей два человека погибли, еще шестеро травмированы. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.

Так, 25 августа около 23:05 на автодороге "Киев - Чоп", вблизи пгт Верхнее Синевидное, водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигаясь в направлении Киева, остановился, пропуская впереди транспортное средство, осуществяющее поворот налево на АЗС. Позади него остановился житель Мукачево 1998 года рождения на автомобиле Skoda Super b. Позади этих автомобилей житель пгт Верхнее Синевидное 1979 года, управляя автомобилем Audi Q7, столкнулся с автомобилем Skoda Super b, который инерционным движением столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo.

После удара автомобиль Audi Q7 развернуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Lanos под управлением жителя Киева 1969 года.

"В результате ДТП 2 пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, 6 человек, в том числе 2 детей (2007 и 2016 рождения) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.

Напомним, в результате ДТП во Львовской области пострадала 66-летняя женщина-пешеход.

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