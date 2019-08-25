На Львівщині внаслідок ДТП постраждала 66-річна жінка-пішоход
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Внаслідок ДТП на Львівщині постраждала 66-річна жінка-пішоход. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 серпня о 12.10 на вулиці Галицькій у місті Бібрка", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля CHERY Kimo булла 30-річна мешканка району, яка скоїла наїзд на пішохода. Потерпілою виявилася 66-річна жінка, яку з тілесними ушкодженнями госпіталізовано в травматологічне відділення.
"Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині мікроавтобус скоїв смертельний наїзд на пішохода.