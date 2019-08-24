Мікроавтобус на смерть збив пішохода на автотрасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Львівщині мікроавтобус скоїв смертельний наїзд на пішохода. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 серпня о 21:50 на автодорозі Львів – Луцьк між селами Стоянів та Сабанівка.
"Як встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes Sprinter, 44-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 59-річного мешканця Радехівського району, який від отриманих травм помер на місці події", - вказали у поліції.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, неповнолітній за кермом мікроавтобуса вчинив наїзд на 14-річного підлітка.