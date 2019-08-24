Микроавтобус насмерть сбил пешехода на автотрассе

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа в 21:50 на автодороге Львов - Луцк между селами Стоянов и Сабановка.

"Как установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 44-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 59-летнего жителя Радеховского района, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - указали в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, несовершеннолетний за рулем микроавтобуса совершил наезд на 14-летнего подростка.