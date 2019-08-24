Микроавтобус насмерть сбил пешехода на автотрассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во Львовской области микроавтобус совершил смертельный наезд на пешехода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа в 21:50 на автодороге Львов - Луцк между селами Стоянов и Сабановка.
"Как установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 44-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 59-летнего жителя Радеховского района, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - указали в полиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, несовершеннолетний за рулем микроавтобуса совершил наезд на 14-летнего подростка.