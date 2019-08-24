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Неповнолітній за кермом мікроавтобуса вчинив наїзд на 14-річного підлітка - поліція

Неповнолітній за кермом мікроавтобуса вчинив наїзд на 14-річного підлітка - поліція

Київ • УНН

 • 11669 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини ДТП з неповнолітнім потерпілим у Чернівецькій області, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.

У селищі Красноїльськ внаслідок наїзду мікроавтобуса постраждав місцевий підліток. За кермом транспортного засобу перебував його неповнолітній односелець.

Увечері 23-го серпня на спецлінію “102” надійшло повідомлення, що у селищі міського типу Красноїльськ Сторожинецького району під час ДТП травмувався молодий хлопець.

“За вказаною адресою одразу виїхали поліцейські сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Сторожинецького відділу поліції. Правоохоронці встановили: керуючи автомобілем „Volkswagen Crafter“, 17-річний місцевий житель не впорався з керуванням і допустив наїзд на 14-річного пішохода. З політравмою потерпілого госпіталізовано до Сторожинецької районної лікарні”, — вказано у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водію за вчинення вказаного правопорушення загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомляв УНН, п’яний водій авто влетів у легковик на зустрічній, є загибла.

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