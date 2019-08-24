Несовершеннолетний за рулем микроавтобуса совершил наезд на 14-летнего подростка - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с несовершеннолетним потерпевшим в Черновицкой области, пишет УНН со ссылкой на пресс служба Национальной полиции в регионе.
В поселке Красноельск результате наезда микроавтобуса пострадал местный подросток. За рулем транспортного средства находился его несовершеннолетний односельчанин.
Вечером 23-го августа по спецлинии “102” поступило сообщение, что в поселке городского типа Красноельск Сторожинецкого района во время ДТП травмировался молодой парень.
“По указанному адресу сразу выехали полицейские сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела полиции. Правоохранители установили: управляя автомобилем „Volkswagen Crafter“, 17-летний местный житель не справился с управлением и допустил наезд на 14-летнего пешехода. С политравмой потерпевшего госпитализировали в Сторожинецкую районную больницу”, — указано в сообщении.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю за совершение указанного правонарушения грозит до трех лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, пьяный водитель авто влетел в легковушку на встречной, есть погибшая.