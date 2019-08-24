П'яний водій авто влетів у легковик на зустрічній, є загибла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Водій автомобіля SMA 7180 Maple у Запоріжжі у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. Внаслідок аварії у кареті швидкої допомоги померла жінка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
"23 серпня близько 21:30 в Олександрівському районі Запоріжжя сталася ДТП. Встановлено, що на проспекті Соборному водій автомобіля SMA 7180 Maple 1983 року народження в стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з транспортним засобом BMW 335 CI під керуванням чоловіка 1980 року народження. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир першого автомобіля, жінка 1986 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень померла в кареті швидкої допомоги", - вказали у поліції.
Водій автівки SMA 7180 Maple затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у ДТП за участю поліцейських у Львові травмовано двох пішоходів.