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У ДТП за участю поліцейських у Львові травмовано двох пішоходів

У ДТП за участю поліцейських у Львові травмовано двох пішоходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди у м. Львові за участю поліцейських, внаслідок якої травмовано двох пішоходів. Про це УНН передає із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

“Сьогодні близько 14:40 екіпаж поліції на службовому автомобілі марки Mitsubishi Outlander здійснив наїзд на двох жінок, які переходили проїжджу частину вулиці”, — йдеться в повідомленні.

За кермом автомобіля перебував працівник патрульної поліції, який знаходився при виконанні службових обов’язків. Внаслідок ДТП пішоходам заподіяно тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється.

Наразі причини ДТП встановлюються слідством, проводяться відповідні експертизи. Слідчі ДБР проводять огляд місця події та інші невідкладні слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Львівської області за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Нагадаємо, Підозрюваній у наїзді автомобілем на жінку та її 9-річного сина у Києві у суді клопочуть про домашній арешт.

Українські Національні Новини

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