В ДТП с участием полицейских во Львове травмированы двух пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в г. Львове с участием полицейских, в результате которого травмированы двух пешеходов. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
“Сегодня около 14:40 экипаж полиции на служебном автомобиле марки Mitsubishi Outlander совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть улицы”, — говорится в сообщении.
За рулем автомобиля находился работник патрульной полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате ДТП пешеходам причинены телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.
Пока причины ДТП устанавливаются следствием, проводятся соответствующие экспертизы. Следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и другие неотложные следственные действия.
Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Львовской области по признакам уголовного преступления ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).
Напомним, подозреваемый в наезде автомобилем на женщину и ее 9-летнего сына в Киеве в суде заботятся о домашнем аресте.