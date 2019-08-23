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08:52 • 61789 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 78227 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125046 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135363 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124924 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127399 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129682 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153086 просмотра

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В ДТП с участием полицейских во Львове травмированы двух пешеходов

В ДТП с участием полицейских во Львове травмированы двух пешеходов

Киев  •  УНН

 • 12918 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в г. Львове с участием полицейских, в результате которого травмированы двух пешеходов. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

“Сегодня около 14:40 экипаж полиции на служебном автомобиле марки Mitsubishi Outlander совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть улицы”, — говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находился работник патрульной полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате ДТП пешеходам причинены телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

Пока причины ДТП устанавливаются следствием, проводятся соответствующие экспертизы. Следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и другие неотложные следственные действия.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Львовской области по признакам уголовного преступления ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Напомним, подозреваемый в наезде автомобилем на женщину и ее 9-летнего сына в Киеве в суде заботятся о домашнем аресте.

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