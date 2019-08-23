Наїзд на матір та її 9-річного сина у Києві: підозрюваній просять домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Підозрюваній у наїзді автомобілем на жінку та її 9-річного сина у Києві у суді клопочуть про домашній арешт. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Шевченківського райсуду столиці.
"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, відносно Сопельник Л.Ю., підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - вказали у суді.
Судове засідання з розгляду вищезазначеного клопотання призначене на 14:30 23 серпня.
Лілію Сопельник у ЗМІ називають тещею народного депутата Віталія Хомутинніка, а також екскандидата у народні депутати та шоумена Сергія Притули.
Нагадаємо, за наїзд автомобілем на жінку з 9-річним сином у дворі будинку в столиці, що сталося на передодні, затримали водійку.