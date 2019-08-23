Водійку у Києві затримали за наїзд на матір з 9-річним сином
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За наїзд автомобілем на жінку з 9-річним сином у дворі будинку в столиці, що сталося на передодні, затримали водійку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Інцидент стався 22 серпня у Дарницькому районі столиці. Автомобіль у дворі будинку наїхав на жінку з малолітнім сином. Потерпілих госпіталізували.
"Правопорушницю, яка 22 серпня наїхала заднім ходом на жінку з малолітнім сином, поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - вказали у поліції.
Наразі фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
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