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Вантажівка влетіла у легковик на Львівщині, загинула дитина

Вантажівка влетіла у легковик на Львівщині, загинула дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Внаслідок ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля на Львівщині померла малолітня дитина, ще двоє людей постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася 22 серпня, близько 16:50, на перехресті автодороги Н-17 сполученням "Львів - Луцьк" та автодороги, що веде в село Велике Колодно Камянка-Бузького району. "Водій вантажного автомобіля "ДАФ", мешканець Рівненської області 1978 року народження, виїхав на зустрічну смугу руху для виконання маневру обгону та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ" під керуванням мешканця села Горпин Камянка-Бузького району 1970 року народження", - вказали у департаменті.

"Внаслідок ДТП загинула пасажир автомобіля "ВАЗ", мешканка села Горпин Камянка-Бузького району 2011 року народження (дитина), водій та другий пасажир автомобіля "ВАЗ" із травмами різного ступеня важкості госпіталізовані у Камянка-Бузьку ЦРЛ", - додали у підрозділі ОДА.

Обставини події встановлюються.

За цим фактом, за даними обласної поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ.

Нагадаємо, у ДТП з двома мікроавтобусами та вантажівкою травмувалися троє людей.

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