Грузовик влетел в легковушку во Львовской области, погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля во Львовской области умер малолетний ребенок, еще два человека пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
ДТП произошло 22 августа, около 16:50, на перекрестке автодороги Н-17 сообщением "Львов - Луцк" и автодороги, ведущей в село Большое Колодно Каменка-Бугского района. "Водитель грузового автомобиля "ДАФ", житель Ровенской области 1978 года, выехал на встречную полосу движения для выполнения маневра обгона и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ" под управлением жителя села Горпин Каменка-Бугского района 1970 года рождения", - указали в департаменте .
"В результате ДТП погибла пассажир автомобиля "ВАЗ", жительница села Горпин Каменка-Бугского района 2011 года рождения (ребенок), водитель и второй пассажир автомобиля "ВАЗ" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Каменка-Бугскую ЦРБ", - добавили в подразделении ОГА.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По данному факту, по данным областной полиции, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УКУ.
Напомним, в ДТП с двумя микроавтобусами и грузовиком травмированы три человека.