У ДТП з двома мікроавтобусами та вантажівкою травмувалися троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Івано-Франківській області зіткнулись два мікроавтобуси та вантажівка, внаслідок чого постраждали троє людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
До Коломийського відділу поліції 21 серпня надійшло повідомлення про те, що близько 13:50 у селі Корнич сталася ДТП з потерпілими.
Поліцейські попередньо встановили, що на дорозі національного значення Н-10 зіткнулися автомобілі Volkswagen під керуванням 22-річного жителя Снятинського району, мікроавтобус LDV, яким їхав 30-річний житель села Корнич та вантажівка "ДАФ", якою кермував 30-річний житель Чернівецької області.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій і пасажирка Volkswagen та водій LDV.
Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Дніпрі зіткнулися вантажівка та карета "швидкої допомоги", внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.