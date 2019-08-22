В ДТП с двумя микроавтобусами и грузовиком травмированы три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Ивано-Франковской области столкнулись два микроавтобуса и грузовик, в результате чего пострадали три человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В Коломыйский отдел полиции 21 августа поступило сообщение о том, что около 13:50 в селе Корнич произошло ДТП с пострадавшими.
Полицейские предварительно установили, что на дороге национального значения Н-10 столкнулись автомобили Volkswagen под управлением 22-летнего жителя Снятинского района, микроавтобус LDV, в котором ехал 30-летний житель села Корнич и грузовик "ДАФ", которым управлял 30-летний житель Черновицкой области.
Вследствие ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажирка Volkswagen и водитель LDV.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Днепре столкнулись грузовик и карета "скорой помощи", в результате чего пострадали пять человек.