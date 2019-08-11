У Дніпрі вантажівка врізалася у "швидку", п'ятеро постраждалих

Аварія сталася 10 серпня близько 18:50 на регульованому перехресті вул. Байкальської та вул. Академіка Образцова м. Дніпра.

"Попередньо встановлено, що 28-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz, який рухався на зелене світло світлофора, допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, водій якого перетинав перехрестя на червоне світло з увімкненими маячками та звуковою сигналізацією", - йдеться в повідомленні.

У результаті постраждали п’ять пасажирів "швидкої": чотири жінки та чоловік. Вони отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх доставили до міської лікарні.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Зараз слідчі з’ясовують усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення легковика та пасажирського мікроавтобуса у Житомирській області постраждали 24 людини.