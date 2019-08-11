В Днепре грузовик врезался в "скорую", пятеро пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Днепре столкнулись грузовик и карета "скорой помощи", в результате чего пострадали пятеро человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке ул.Байкальськой и ул. Академика Образцова г. Днепр.
"Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией", - говорится в сообщении.
В результате пострадали пять пассажиров "скорой": четыре женщины и мужчина. Они получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в городскую больницу.
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, в результате столкновения легковушки и пассажирского микроавтобуса в Житомирской области пострадали 24 человека.