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Під Житомиром у ДТП постраждали 24 людини

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Внаслідок зіткнення легковика та пасажирського мікроавтобуса у Житомирській області постраждало 24 людини. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 9 серпня, близько 13:10, до поліції надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Тетерівка Житомирського району.

Попередньо, на автошляху зіштовхнулись мікроавтобус та автомобіль BMW, внаслідок чого легковик загорівся.

У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій та пасажир легковика. Загиблих серед людей немає.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського районного відділення поліції, екстрені служби.

Нагадаємо, щонайменше двоє українців загинули у ДТП на території Чехії.

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