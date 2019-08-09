Під Житомиром у ДТП постраждали 24 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Внаслідок зіткнення легковика та пасажирського мікроавтобуса у Житомирській області постраждало 24 людини. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 9 серпня, близько 13:10, до поліції надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Тетерівка Житомирського району.
Попередньо, на автошляху зіштовхнулись мікроавтобус та автомобіль BMW, внаслідок чого легковик загорівся.
У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій та пасажир легковика. Загиблих серед людей немає.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського районного відділення поліції, екстрені служби.
Нагадаємо, щонайменше двоє українців загинули у ДТП на території Чехії.