Под Житомиром в ДТП пострадали 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В результате столкновения легковушки и пассажирского микроавтобуса в Житомирской области пострадали 24 человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 9 августа, около 13:10, в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи села Тетеревка Житомирского района.
Предварительно, на автодороге столкнулись микроавтобус и автомобиль BMW, в результате чего легковушка загорелась.
В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки. Погибших среди людей нет.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного отделения полиции, экстренные службы.
Напомним, по меньшей мере двое украинцев погибли в ДТП на территории Чехии.