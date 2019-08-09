Щонайменше двоє українців загинули у ДТП на території Чехії - ЗМІ

На трасі між Хрудимом та Пардубіце ще 6 серпня сталося лобове зіткнення Renault Master та Ford Transit. Одна людина загинула на місці аварії, ще четверо зазнали поранень. Через деякий час стало відомо, що ще одна людина внаслідок отриманих поранень померла в лікарні.

“Одним автобусом керував двадцятирічний чоловік. Він їхав з Хрудима до Пардубіце. Їхало п’ятеро іноземців, їхній водій не вижив в аварії. Загинув на місці аварії. Трьох поранених було перевезено до лікарні Градец-Кралове, інші двоє потрапили до лікарень у Пардубіце та Хрудімі”, — цитує Deník регіонального речника швидкої допомоги Алеся Малого.

За його словами, одного з чоловіків перевезли рятувальним вертольотом.

У свою чергу місцеві українські видання вказують, що в автівці перебувало п’ятеро громадян України. За інформацією ЗМІ, загиблі родом із села Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області. Перед аварією вони вже працювали деякий час у Чехії.

Наразі УНН намагається уточнити інформацію щодо факту загибелі громадян України у дипломатичних представництвах на території Чеської республіки.

Як повідомлялося раніше, українці спричиняють у Польщі найбільше ДТП серед іноземців.