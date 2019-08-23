Женщину-водителя в Киеве задержали за наезд на мать с 9-летним сыном
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. За наезд автомобилем на женщину с 9-летним сыном во дворе дома в столице, что произошло накануне, задержали женщину-водителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Инцидент произошел 22 августа во Дарницком районе столицы. Автомобиль во дворе дома наехал на женщину с малолетним сыном. Пострадавших госпитализировали.
"Правонарушительницу, которая 22 августа наехала задним ходом на женщину с малолетним сыном, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - указали в полиции.
Сейчас фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
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