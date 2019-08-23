Наезд на мать и ее 9-летнего сына в Киеве: подозреваемой просят домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Подозреваемой в наезде автомобилем на женщину и ее 9-летнего сына в Киеве в суде ходотайствуют о домашнем аресте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба Шевченковского райсуда столицы.
"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, относительно Сопельник Л.Ю., подозреваемой в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - указали в суде.
Судебное заседание по рассмотрению вышеупомянутого ходатайства было назначено на 14:30 23 августа.
Лилию Сопельник в СМИ называют тещей народного депутата Виталия Хомутынника, а также экс-кандидата в народные депутаты и шоумена Сергея Притулы.
Напомним, за наезд автомобилем на женщину с 9-летним сыном во дворе дома в столице, что произошло накануне задержали женщину-водителя.