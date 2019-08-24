Пьяный водитель авто влетел в легковушку на встречной, есть погибшая
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Водитель автомобиля SMA 7180 Maple в Запорожье в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством. В результате аварии в карете скорой помощи скончалась женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"23 августа около 21:30 в Александровском районе Запорожья произошло ДТП. Установлено, что на проспекте Соборном водитель автомобиля SMA 7180 Maple 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством BMW 335 CI под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пассажир первого автомобиля, женщина 1986 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась в карете скорой помощи", - указали в полиции.
Водитель автомобиля SMA 7180 Maple задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в ДТП с участием полицейских во Львове травмированы два пешехода.