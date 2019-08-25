Во Львовской области в результате ДТП пострадала 66-летняя женщина-пешеход
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В результате ДТП во Львовской области пострадала 66-летняя женщина-пешеход. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 августа в 12.10 на улице Галицкой в городе Бобрка", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что за рулем автомобиля CHERY Kimo была 30-летняя жительница района, совершившего наезд на пешехода. Потерпевшей оказалась 66-летняя женщина, которую с телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение.
"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.
Напомним, на Львовщине микроавтобус совершил смертельный наезд на пешехода.