14:18 • 1208 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 3704 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 2552 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 5902 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 11530 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 20628 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 14861 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39228 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 72201 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 66506 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
Дружина вбитого аятоли Хаменеї померла від ран після американо-ізраїльського удару

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Дружина верховного лідера Ірану померла від ран після атаки, що забрала життя її чоловіка. Жінка перебувала у критичному стані, але врятувати її не вдалося.

Дружина вбитого аятоли Хаменеї померла від ран після американо-ізраїльського удару

Державні медіа Ірану, зокрема агентство Tasnim, підтвердили смерть дружини верховного лідера країни, яка отримала тяжкі поранення під час тієї ж атаки, що забрала життя її чоловіка минулої суботи. Про це пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Жінка перебувала у критичному стані під наглядом лікарів, проте врятувати її не вдалося. Ця подія стала ще одним наслідком масштабного авіаудару, який фактично обезголовив іранське керівництво.

Інформацію про смерть члена родини колишнього духовного лідера оприлюднили іранські офіційні ресурси, посилаючись на повідомлення Al Jazeera.

Вона перебувала разом із Алі Хаменеї в момент удару під час спільної операції США та Ізраїлю.

Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі01.03.26, 14:03 • 70123 перегляди

