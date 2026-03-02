Дружина вбитого аятоли Хаменеї померла від ран після американо-ізраїльського удару
Київ • УНН
Дружина верховного лідера Ірану померла від ран після атаки, що забрала життя її чоловіка. Жінка перебувала у критичному стані, але врятувати її не вдалося.
Державні медіа Ірану, зокрема агентство Tasnim, підтвердили смерть дружини верховного лідера країни, яка отримала тяжкі поранення під час тієї ж атаки, що забрала життя її чоловіка минулої суботи. Про це пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
Жінка перебувала у критичному стані під наглядом лікарів, проте врятувати її не вдалося. Ця подія стала ще одним наслідком масштабного авіаудару, який фактично обезголовив іранське керівництво.
Інформацію про смерть члена родини колишнього духовного лідера оприлюднили іранські офіційні ресурси, посилаючись на повідомлення Al Jazeera.
Вона перебувала разом із Алі Хаменеї в момент удару під час спільної операції США та Ізраїлю.
