Жена убитого аятоллы Хаменеи скончалась от ран после американо-израильского удара
Киев • УНН
Жена верховного лидера Ирана скончалась от ран после атаки, унесшей жизнь ее мужа. Женщина находилась в критическом состоянии, но спасти ее не удалось.
Государственные СМИ Ирана, в частности агентство Tasnim, подтвердили смерть жены верховного лидера страны, которая получила тяжелые ранения во время той же атаки, что унесла жизнь ее мужа в прошлую субботу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Подробности
Женщина находилась в критическом состоянии под наблюдением врачей, однако спасти ее не удалось. Это событие стало еще одним следствием масштабного авиаудара, который фактически обезглавил иранское руководство.
Информацию о смерти члена семьи бывшего духовного лидера обнародовали иранские официальные ресурсы, ссылаясь на сообщение Al Jazeera.
Она находилась вместе с Али Хаменеи в момент удара во время совместной операции США и Израиля.
