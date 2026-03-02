Жена убитого аятоллы Хаменеи скончалась от ран после американо-израильского удара

Государственные СМИ Ирана, в частности агентство Tasnim, подтвердили смерть жены верховного лидера страны, которая получила тяжелые ранения во время той же атаки, что унесла жизнь ее мужа в прошлую субботу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Подробности

Женщина находилась в критическом состоянии под наблюдением врачей, однако спасти ее не удалось. Это событие стало еще одним следствием масштабного авиаудара, который фактически обезглавил иранское руководство.

Информацию о смерти члена семьи бывшего духовного лидера обнародовали иранские официальные ресурсы, ссылаясь на сообщение Al Jazeera.

Она находилась вместе с Али Хаменеи в момент удара во время совместной операции США и Израиля.

