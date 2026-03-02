$43.100.11
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 2262 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 1432 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 4634 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 10953 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 19746 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 14589 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39086 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 72020 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66376 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 4180 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 6666 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 71537 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 69137 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 64330 просмотра
Жена убитого аятоллы Хаменеи скончалась от ран после американо-израильского удара

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Жена верховного лидера Ирана скончалась от ран после атаки, унесшей жизнь ее мужа. Женщина находилась в критическом состоянии, но спасти ее не удалось.

Жена убитого аятоллы Хаменеи скончалась от ран после американо-израильского удара

Государственные СМИ Ирана, в частности агентство Tasnim, подтвердили смерть жены верховного лидера страны, которая получила тяжелые ранения во время той же атаки, что унесла жизнь ее мужа в прошлую субботу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Подробности

Женщина находилась в критическом состоянии под наблюдением врачей, однако спасти ее не удалось. Это событие стало еще одним следствием масштабного авиаудара, который фактически обезглавил иранское руководство.

Информацию о смерти члена семьи бывшего духовного лидера обнародовали иранские официальные ресурсы, ссылаясь на сообщение Al Jazeera.

Она находилась вместе с Али Хаменеи в момент удара во время совместной операции США и Израиля.

Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи01.03.26, 14:03 • 70057 просмотров

