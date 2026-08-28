Друг путіна виявився співвласником Ozon – ЗМІ

Компанія близького до володимира путіна мільярдера геннадія тимченка "Дельта" могла профінансувати придбання майже 35% акцій російського маркетплейсу Ozon. Такого висновку дійшов Фонд боротьби з корупцією (ФБК), проаналізувавши фінансову звітність компанії та інші документи. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Йдеться про частку у 34,95% акцій Ozon, яка раніше належала інвестиційному фонду Baring Vostok. Після виходу фонду з російського ринку його частку почали купувати структури бізнесмена олександра чачави.

За даними розслідування ФБК, у 2024 році компанія "Стратосфера", пов'язана з чачавою, отримала позику на 51,23 млрд рублів від компанії "Оптима". Своєю чергою, "Оптима" отримала ці кошти у вигляді безвідсоткової позики від "Дельти" геннадія тимченка.

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Таким чином, розслідувачі простежили ланцюжок фінансування від структур, пов'язаних із Тимченком, до придбання акцій Ozon. Самого чачаву ФБК вважає номінальним власником частки, оскільки до початку повномасштабної війни росії проти України він не фігурував у подібних масштабних угодах.

ФБК вважає угоду пов'язаною з путіним

Розслідувачі також вказали на зв'язки керівництва "Оптими" з людьми з оточення російського президента. Зокрема, генеральна директорка компанії дар'я брилакова раніше працювала в структурах, пов'язаних із михайлом шеломовим, якого називають родичем путіна, а також у компанії, підконтрольній бізнесмену юрію ковальчуку.

ФБК дійшов висновку, що придбання частки в Ozon могло бути здійснене в інтересах олодимира Пуптіна, і закликав Європейський Союз запровадити санкції проти пов'язаних із маркетплейсом людей та компаній.

геннадій тимченко вважається одним із найближчих до путіна російських мільярдерів. Після анексії Криму російський лідер публічно називав його своїм другом і заявляв, що бізнесмен незаслужено постраждав від західних санкцій.

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