Акції ВТБ впали до історичного мінімуму після ударів по Wildberries та Ozon

Акції російського державного банку ВТБ у середу, 26 серпня, впали до історичного мінімуму після ударів по складах маркетплейсів Wildberries та Ozon, з якими пов’язаний банк. Про це пише The Moscow Times, передає УНН.

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На московській біржі акції ВТБ опустилися до 49,86 рубля за штуку, вперше впавши нижче номінальної вартості у 50 рублів. За день папери подешевшали на 3%, від початку серпня - на 11%, а з початку 2026 року - на 45%.

Порівняно з максимумами 2015 року ВТБ втратив 88% ринкової капіталізації, або близько 4,7 трлн рублів. Наразі банк із активами на 35 трлн рублів оцінюється приблизно у 646 млрд рублів, або 7,7 млрд доларів.

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На падіння акцій впливають зобов’язання ВТБ, пов’язані з найбільшими російськими маркетплейсами. Наприкінці травня банк оголосив про стратегічне партнерство з Wildberries, після чого внаслідок ударів безпілотників було знищено близько третини складських потужностей компанії, а прямі збитки сягнули кількох сотень мільярдів рублів.

Збитки маркетплейсів тиснуть на банк

ВТБ також пов’язаний з Ozon. Банк отримав пакет акцій маркетплейсу в заставу за кредитом АФК "Система", яка володіє значною часткою Ozon. Від початку літа акції Ozon впали на 45%, а у ВТБ, за оцінкою ІФК "Солід Інвестиції", може виникнути необхідність розширити кредитну лінію для компанії.

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Фінансові показники банку також погіршуються. У першому півріччі 2026 року прибуток ВТБ скоротився на 20% - до 225,2 млрд рублів, а у другому кварталі падіння становило 34% - до 92,6 млрд рублів. За цей період банк майже на третину збільшив резерви під проблемні кредити - до 66,5 млрд рублів.

Водночас частка проблемних активів ВТБ зросла до 14,2%, що більш ніж на третину перевищує середній показник російської банківської системи. Запас вільного капіталу банку скоротився до 10,7% за мінімально допустимого рівня у 10%, а наприкінці липня ВТБ оголосив про скорочення 10% співробітників головного офісу.

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