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Акции ВТБ упали до исторического минимума после ударов по Wildberries и Ozon

Киев • УНН

 • 2332 просмотра

Акции ВТБ упали до 49,86 рубля, потеряв 45% с начала 2026 года. Банк столкнулся с убытками маркетплейсов и ухудшением показателей.

Акции ВТБ упали до исторического минимума после ударов по Wildberries и Ozon

Акции российского государственного банка ВТБ в среду, 26 августа, упали до исторического минимума после ударов по складам маркетплейсов Wildberries и Ozon, с которыми связан банк. Об этом пишет The Moscow Times, передает УНН.

Подробности

На Московской бирже акции ВТБ опустились до 49,86 рубля за штуку, впервые упав ниже номинальной стоимости в 50 рублей. За день бумаги подешевели на 3%, с начала августа — на 11%, а с начала 2026 года — на 45%.

По сравнению с максимумами 2015 года ВТБ потерял 88% рыночной капитализации, или около 4,7 трлн рублей. Сейчас банк с активами на 35 трлн рублей оценивается примерно в 646 млрд рублей, или 7,7 млрд долларов.

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На падение акций влияют обязательства ВТБ, связанные с крупнейшими российскими маркетплейсами. В конце мая банк объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries, после чего в результате ударов беспилотников было уничтожено около трети складских мощностей компании, а прямые убытки достигли нескольких сотен миллиардов рублей.

Убытки маркетплейсов давят на банк

ВТБ также связан с Ozon. Банк получил пакет акций маркетплейса в залог по кредиту АФК «Система», которой принадлежит значительная доля Ozon. С начала лета акции Ozon упали на 45%, а у ВТБ, по оценке ИФК «Солид Инвестиции», может возникнуть необходимость расширить кредитную линию для компании.

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Финансовые показатели банка также ухудшаются. В первом полугодии 2026 года прибыль ВТБ сократилась на 20% — до 225,2 млрд рублей, а во втором квартале падение составило 34% — до 92,6 млрд рублей. За этот период банк почти на треть увеличил резервы под проблемные кредиты — до 66,5 млрд рублей.

В то же время доля проблемных активов ВТБ выросла до 14,2%, что более чем на треть превышает средний показатель российской банковской системы. Запас свободного капитала банка сократился до 10,7% при минимально допустимом уровне в 10%, а в конце июля ВТБ объявил о сокращении 10% сотрудников головного офиса.

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Степан Гафтко

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