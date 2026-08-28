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Друг Путина оказался совладельцем Ozon — СМИ

Киев • УНН

 • 2232 просмотра

ФБК проследил финансирование доли Ozon через компании Геннадия Тимченко. Расследователи считают Александра Чачаву номинальным владельцем.

Друг Путина оказался совладельцем Ozon — СМИ

Компания близкого к владимиру путину миллиардера геннадия тимченко «Дельта» могла профинансировать приобретение почти 35% акций российского маркетплейса Ozon. К такому выводу пришёл Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), проанализировав финансовую отчётность компании и другие документы. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Речь идёт о доле в 34,95% акций Ozon, которая ранее принадлежала инвестиционному фонду Baring Vostok. После ухода фонда с российского рынка его долю начали приобретать структуры бизнесмена александра чачавы.

По данным расследования ФБК, в 2024 году компания «Стратосфера», связанная с чачавой, получила заём в размере 51,23 млрд рублей от компании «Оптима». В свою очередь, «Оптима» получила эти средства в виде беспроцентного займа от «Дельты» геннадия тимченко.

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Таким образом, расследователи проследили цепочку финансирования от структур, связанных с Тимченко, до приобретения акций Ozon. Самого чачаву ФБК считает номинальным владельцем доли, поскольку до начала полномасштабной войны россии против Украины он не фигурировал в подобных масштабных сделках.

ФБК считает сделку связанной с путиным

Расследователи также указали на связи руководства «Оптимы» с людьми из окружения российского президента. В частности, генеральный директор компании дарья брылькова ранее работала в структурах, связанных с михаилом шеломовым, которого называют родственником путина, а также в компании, подконтрольной бизнесмену юрию ковальчуку.

ФБК пришёл к выводу, что приобретение доли в Ozon могло быть осуществлено в интересах олодимира Пуптина, и призвал Европейский Союз ввести санкции против связанных с маркетплейсом людей и компаний.

геннадий тимченко считается одним из ближайших к путину российских миллиардеров. После аннексии Крыма российский лидер публично называл его своим другом и заявлял, что бизнесмен незаслуженно пострадал от западных санкций.

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Степан Гафтко

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