Друг Путина оказался совладельцем Ozon — СМИ
Киев • УНН
ФБК проследил финансирование доли Ozon через компании Геннадия Тимченко. Расследователи считают Александра Чачаву номинальным владельцем.
Компания близкого к владимиру путину миллиардера геннадия тимченко «Дельта» могла профинансировать приобретение почти 35% акций российского маркетплейса Ozon. К такому выводу пришёл Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), проанализировав финансовую отчётность компании и другие документы. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Речь идёт о доле в 34,95% акций Ozon, которая ранее принадлежала инвестиционному фонду Baring Vostok. После ухода фонда с российского рынка его долю начали приобретать структуры бизнесмена александра чачавы.
По данным расследования ФБК, в 2024 году компания «Стратосфера», связанная с чачавой, получила заём в размере 51,23 млрд рублей от компании «Оптима». В свою очередь, «Оптима» получила эти средства в виде беспроцентного займа от «Дельты» геннадия тимченко.
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Таким образом, расследователи проследили цепочку финансирования от структур, связанных с Тимченко, до приобретения акций Ozon. Самого чачаву ФБК считает номинальным владельцем доли, поскольку до начала полномасштабной войны россии против Украины он не фигурировал в подобных масштабных сделках.
ФБК считает сделку связанной с путиным
Расследователи также указали на связи руководства «Оптимы» с людьми из окружения российского президента. В частности, генеральный директор компании дарья брылькова ранее работала в структурах, связанных с михаилом шеломовым, которого называют родственником путина, а также в компании, подконтрольной бизнесмену юрию ковальчуку.
ФБК пришёл к выводу, что приобретение доли в Ozon могло быть осуществлено в интересах олодимира Пуптина, и призвал Европейский Союз ввести санкции против связанных с маркетплейсом людей и компаний.
геннадий тимченко считается одним из ближайших к путину российских миллиардеров. После аннексии Крыма российский лидер публично называл его своим другом и заявлял, что бизнесмен незаслуженно пострадал от западных санкций.
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