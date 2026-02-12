$43.030.06
Ексклюзив
11:56 • 2846 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 8252 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 12886 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 22069 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 68361 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 46168 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 56850 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 44792 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 35172 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 29988 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
Дрони СБУ вразили ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону України, що є новим рекордом по далекобійсності - джерело

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Безпілотники СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ у Республіці комі, що знаходиться за 1750 км від кордону України. Це новий рекорд дальності ураження, після влучань на заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення.

Дрони СБУ вразили ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону України, що є новим рекордом по далекобійсності - джерело

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці комі за 1750 кілометрів від нашого кордону. Це новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників. Про це передає УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомило джерело, після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю.

Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ "лукойл" і щороку переробляє близько 4,2 млн тонн нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

СБУ продовжує здійснювати точкові удари по підприємствах нафтопереробного комплексу росії, які забезпечують функціонування воєнної машини країни-агресора. Їхнє ураження знижує здатність ворога забезпечувати свої війська паливом, ускладнює логістику та зменшує фінансові надходження, які йдуть на війну проти України

- додає джерело.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу ГРАУ у Волгоградській області рф, оборонного підприємства у Тамбовській області рф та складів боєприпасів окупантів, а також пошкодження в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "Волгоградський" у Волгоградській області рф.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Служба безпеки України
Україна