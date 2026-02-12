Дрони СБУ вразили ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону України, що є новим рекордом по далекобійсності - джерело
Київ • УНН
Безпілотники СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ у Республіці комі, що знаходиться за 1750 км від кордону України. Це новий рекорд дальності ураження, після влучань на заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення.
Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці комі за 1750 кілометрів від нашого кордону. Це новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників. Про це передає УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Як повідомило джерело, після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю.
Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ "лукойл" і щороку переробляє близько 4,2 млн тонн нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
СБУ продовжує здійснювати точкові удари по підприємствах нафтопереробного комплексу росії, які забезпечують функціонування воєнної машини країни-агресора. Їхнє ураження знижує здатність ворога забезпечувати свої війська паливом, ускладнює логістику та зменшує фінансові надходження, які йдуть на війну проти України
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу ГРАУ у Волгоградській області рф, оборонного підприємства у Тамбовській області рф та складів боєприпасів окупантів, а також пошкодження в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу "Волгоградський" у Волгоградській області рф.