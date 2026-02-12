Дрони СБУ вразили ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону України, що є новим рекордом по далекобійсності - джерело

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці комі за 1750 кілометрів від нашого кордону. Це новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників. Про це передає УНН з посиланням на джерела.

Як повідомило джерело, після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю.

Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ "лукойл" і щороку переробляє близько 4,2 млн тонн нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

СБУ продовжує здійснювати точкові удари по підприємствах нафтопереробного комплексу росії, які забезпечують функціонування воєнної машини країни-агресора. Їхнє ураження знижує здатність ворога забезпечувати свої війська паливом, ускладнює логістику та зменшує фінансові надходження, які йдуть на війну проти України